Béisbol Juvenil 2026: Dimas Ponce es el Manager del Año tras el dominio de Panamá Oeste

Dimas Ponce, Manager del Año en la temporada de Béisbol Juvenil 2026.

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció este mediodía la selección de Dimas Ponce como el Manager del Año 2026 de la temporada de Béisbol Juvenil 2026 . El timonel de Panamá Oeste recibe este honor tras una campaña regular impecable en la Copa Caja de Ahorros.

Un triunfo basado en la constancia

Ponce ha sido la pieza clave en la dirección técnica de los Vaqueros de Panamá Oeste, logrando hitos importantes esta temporada:

Récord dominante: Condujo al equipo al primer lugar de la tabla en la Ronda Regular con una impresionante marca de 19 partidos ganados y solo 2 perdidos.

En una votación contundente, obtuvo 19 de los 22 votos emitidos, superando a Rodrigo Merón, manager de Coclé, quien recibió los tres votos restantes.

SaveClip.App_631556768_18514822582078896_8314041855609227635_n Dimas Ponce fue seleccionado como el Manager del Año. FEDEBEIS

"Un logro de todos"

Al conocer los resultados, Ponce expresó su orgullo y humildad, destacando que el premio es fruto de un esfuerzo colectivo. "Me siento contento por el trabajo logrado; es un esfuerzo que se hace en equipo con el cuerpo técnico, los peloteros y la liga provincial", señaló el estratega chiricano al servicio de la tropa del Oeste.

Este galardón se suma al reciente anuncio de Dereck Gómez como Lanzador del Año, consolidando a las figuras más destacadas del torneo.