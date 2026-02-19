Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  19 de febrero de 2026 - 08:37

Béisbol Juvenil 2026: calendario y sedes para el retorno de las semifinales este viernes

Tras la pausa de Carnaval, la acción del Béisbol Juvenil 2026 regresa este 20 de febrero. Conozca los detalles de la jornada decisiva en el diamante.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 retoma su calendario oficial este viernes 20 de febrero con dos encuentros de alta intensidad. Las novenas clasificadas a la serie semifinal volverán al terreno de juego, buscando definir a los finalistas que competirán por la Copa Caja de Ahorros tras el receso festivo.

Béisbol Juvenil 2026: partidos programados y estadios

La jornada del viernes presenta dos duelos simultáneos en provincias centrales y la capital comenzando ambos a las 7:00 p.m:

  • Chiriquí vs Coclé, Estadio Kenny Serracín

  • Metro vs Oeste, Estadio Rod Carew

Estos estadios han sido habilitados para recibir a la fanaticada que espera el desenlace de estas llaves semifinales, las cuales determinarán qué equipos avanzarán a la etapa final del torneo tras la pausa obligatoria por las festividades del Carnaval.

Detalles de la reactivación del torneo

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) confirmó que la competencia se reanuda siguiendo el cronograma establecido para asegurar la fluidez del campeonato. Se espera una gran afluencia de público en ambas sedes, dado que los equipos llegan con sus rotaciones de pitcheo descansadas y listos para pelear por los boletos a la Gran Final.

