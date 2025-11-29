Colón Nacionales -  29 de noviembre de 2025 - 11:04

Triple colisión en Colón deja a conductor atrapado en un camión volquete

Este sábado se registró una triple colisión que dejó a una persona herida en Sabanitas, provincia de Colón.

Por Ana Canto

En Sabanitas, provincia de Colón, se registró este sábado 29 de noviembre una triple colisión en la que el conductor de un camión volquete quedó atrapado entre los restos del vehículo. Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y realizaron las labores de extracción para liberarlo.

