En Sabanitas, provincia de Colón, se registró este sábado 29 de noviembre una triple colisión en la que el conductor de un camión volquete quedó atrapado entre los restos del vehículo. Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y realizaron las labores de extracción para liberarlo.
Colón Nacionales - 29 de noviembre de 2025 - 11:04
Triple colisión en Colón deja a conductor atrapado en un camión volquete
Este sábado se registró una triple colisión que dejó a una persona herida en Sabanitas, provincia de Colón.