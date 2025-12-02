Panamá Nacionales -

Denuncian 'juega vivo" en agrotienda del IMA en La Chorrera

En medio de gritos, insultos, y largas filas se desarrolló la venta de productos a bajos costos en la agrotienda ubicada en el Mercado de Abastos de La Chorrera, donde se denunció juega vivo por parte de personas que venden cupos a 3 dólares. El director regional del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), explicó que las personas deben organizarse para evitar este tipo de irregularidades.