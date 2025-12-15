Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 17:54

Presidente Mulino conversa con José Antonio Kast, presidente electo de Chile

Presidente José Raúl Mulino junto al canciller Javier Martínez-Acha. 
Presidente José Raúl Mulino junto al canciller Javier Martínez-Acha. Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con quien acordó relanzar las relaciones bilaterales entre ambos países.

Durante la llamada, Kast agradeció el contacto y extendió una invitación al mandatario panameño para asistir a su toma de posesión presidencial, prevista para marzo de 2026, invitación que fue aceptada por el presidente Mulino.

El jefe del Ejecutivo destacó que Panamá y Chile comparten importantes intereses comunes, entre ellos el uso del Canal de Panamá, lo que refuerza la relevancia de fortalecer los vínculos diplomáticos y de cooperación durante sus respectivos mandatos.

Por su parte, el presidente electo chileno indicó que aún no ha tenido la oportunidad de conocer Panamá, por lo que se abrió la posibilidad de una visita oficial después de asumir la Presidencia, a partir de marzo de 2026.

