Naviferias habilitadas para el martes 16 y miércoles 17 de diciembre en varias provincias.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el martes 16 y miércoles 17 de diciembre, en las provincias de Bocas del Toro, Panamá Oeste, Panamá y Colón.