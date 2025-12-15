Naviferias habilitadas para el martes 16 y miércoles 17 de diciembre en varias provincias.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el martes 16 y miércoles 17 de diciembre, en las provincias de Bocas del Toro, Panamá Oeste, Panamá y Colón.
Naviferias del martes 16 y miércoles 17 de diciembre
Martes 16 de diciembre
Panamá Oeste
- Auditorio del distrito de Capira
- Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja), Capira rural.
Panamá
- Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.
Colón
- Parque central de Nombre de Dios
- Campo Deportivo de Fútbol de Palenque cabecera
- Parque central de María Chiquita
- Frente a la Aduana de Portobelo
Bocas del Toro
- Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola
Miércoles 17 de diciembre
Panamá Oeste
- Terrenos de la Feria de La Chorrera
Panamá
- Tienda del Pueblo Frigo de San Antonio
- Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández
Bocas del Toro
- Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón