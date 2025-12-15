Panamá Nacionales -  15 de diciembre de 2025 - 15:03

Naviferias habilitadas para el martes 16 y miércoles 17 de diciembre en varias provincias

El IMA anunció las naviferias programadas para el martes 16 y miércoles 17 de diciembre en varias provincias del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el martes 16 y miércoles 17 de diciembre, en las provincias de Bocas del Toro, Panamá Oeste, Panamá y Colón.

Las cajas navideñas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluirán: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del martes 16 y miércoles 17 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Panamá Oeste

  • Auditorio del distrito de Capira
  • Casa Cultural de El Cacao (terrenos de la Feria de la Naranja), Capira rural.

Panamá

  • Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

Colón

  • Parque central de Nombre de Dios
  • Campo Deportivo de Fútbol de Palenque cabecera
  • Parque central de María Chiquita
  • Frente a la Aduana de Portobelo

Bocas del Toro

  • Gimnasio de Guabito, distrito de Changuinola
Miércoles 17 de diciembre

Panamá Oeste

  • Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá

  • Tienda del Pueblo Frigo de San Antonio
  • Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández

Bocas del Toro

  • Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón
