YouTube dará "segunda oportunidad" a creadores vetados

YouTube anunció este jueves que pondrá en marcha un programa piloto que permitirá a algunos creadores de contenido vetados previamente solicitar el regreso a la plataforma, en lo que la compañía describe como una “segunda oportunidad”, aunque la medida no aplicará para todos los casos.

Según el comunicado publicado en su blog oficial, los creadores podrán “solicitar un nuevo canal”, mientras YouTube evaluará la gravedad y frecuencia de sus infracciones, así como su actividad reciente fuera de la plataforma.

La empresa aclaró que no permitirá reingresos a quienes hayan cometido faltas graves como amenazas a la seguridad infantil, violaciones de derechos de autor o incumplimiento de sus políticas de responsabilidad.

Este anuncio se produce una semana después de que YouTube acordara pagar 24.5 millones de dólares para cerrar una demanda del expresidente estadounidense Donald Trump, tras la suspensión de su cuenta en enero de 2021 por su presunto papel en el asalto al Capitolio.

Además, la medida coincide con una tendencia general de las grandes tecnológicas a flexibilizar las normas de moderación impuestas durante la pandemia de la covid-19 y las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2020, periodos en los que aumentó la desinformación.

Nuevo programa piloto

De acuerdo con una carta enviada en septiembre por un abogado de Alphabet, empresa matriz de YouTube, a la Cámara de Representantes estadounidense, la plataforma ya había modificado sus políticas comunitarias respecto a temas como la covid-19 y las elecciones, según reportó CNBC.

Hasta ahora, los creadores vetados estaban bloqueados permanentemente, con un único proceso de apelación. Sin embargo, con este nuevo programa, podrán solicitar una nueva cuenta un año después de la suspensión, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Los participantes no recuperarán su contenido ni suscriptores, aunque podrán volver a publicar material antiguo que no infrinja las normas actuales.

FUENTE: EFE