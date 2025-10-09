EN VIVO | El Salvador vs Panamá: ¿Dónde ver el partido eliminatorias CONCACAF?

El viernes 10 de octubre, la Selección de Panamá enfrentará a El Salvador en el partido correspondiente a la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, que se disputará en el Estadio Cuscatlán a partir de las 8:00 p.m.. El encuentro podrá verse en vivo por RPC TV y Telemetro.

El compromiso está programado para iniciar a las 8:30 p.m. y podrá verse en vivo por RPC TV y Telemetro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976272633156206763&partner=&hide_thread=false La Selección Nacional parte esta tarde rumbo a El Salvador para enfrentar su compromiso de mañana por la eliminatoria mundialista de @Concacaf. pic.twitter.com/WfM5L0XrHl — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2025

Tabla de posiciones previo al partido El Salvador vs Panamá

Actualmente, el Grupo A se encuentra así:

Surinam – 4 pts

– 4 pts El Salvador – 3 pts

– 3 pts Panamá – 2 pts

– 2 pts Guatemala – 1 pt

El conjunto salvadoreño llega con la ilusión de aprovechar su localía para sumar tres puntos y mantenerse entre los líderes, mientras que Panamá, que sigue invicta con dos empates, buscará su primera victoria para escalar posiciones en la tabla.