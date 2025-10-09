Fútbol Deportes -  9 de octubre de 2025 - 08:49

EN VIVO | El Salvador vs Panamá: ¿Dónde ver el partido eliminatorias CONCACAF?

La Selección de Panamá enfrentará a El Salvador este viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán por la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf.

Por Noemí Ruíz

El viernes 10 de octubre, la Selección de Panamá enfrentará a El Salvador en el partido correspondiente a la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, que se disputará en el Estadio Cuscatlán a partir de las 8:00 p.m.. El encuentro podrá verse en vivo por RPC TV y Telemetro.

Tabla de posiciones previo al partido El Salvador vs Panamá

Actualmente, el Grupo A se encuentra así:

  • Surinam – 4 pts
  • El Salvador – 3 pts
  • Panamá – 2 pts
  • Guatemala – 1 pt

El conjunto salvadoreño llega con la ilusión de aprovechar su localía para sumar tres puntos y mantenerse entre los líderes, mientras que Panamá, que sigue invicta con dos empates, buscará su primera victoria para escalar posiciones en la tabla.

