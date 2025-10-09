EN VIVO | El Salvador vs Panamá: ¿Dónde ver el partido eliminatorias CONCACAF?

El viernes 10 de octubre, la Selección de Panamá enfrentará a El Salvador en el partido correspondiente a la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, que se disputará en el Estadio Cuscatlán a partir de las 8:00 p.m.. El encuentro podrá verse en vivo por RPC TV y Telemetro.
Tabla de posiciones previo al partido El Salvador vs Panamá
Actualmente, el Grupo A se encuentra así:
- Surinam – 4 pts
- El Salvador – 3 pts
- Panamá – 2 pts
- Guatemala – 1 pt
El conjunto salvadoreño llega con la ilusión de aprovechar su localía para sumar tres puntos y mantenerse entre los líderes, mientras que Panamá, que sigue invicta con dos empates, buscará su primera victoria para escalar posiciones en la tabla.