Día de la salud mental, Panamá refuerza su compromiso

En conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental , Panamá reafirmó su compromiso de promover espacios seguros, empáticos y accesibles para todas las personas, con acciones enfocadas en la prevención, atención y acompañamiento integral.

Como parte de estas iniciativas, se puso en marcha la Sala de Salud Mental Adolescente y se amplió la Red de Salud Mental, con el propósito de fortalecer la respuesta del sistema sanitario ante los desafíos emocionales y psicológicos que afectan a la población, especialmente a jóvenes y grupos vulnerables.

Panamá refuerza su compromiso con la salud mental

— Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) October 10, 2025

Las autoridades destacaron que este esfuerzo busca garantizar el acceso a servicios especializados y fomentar una cultura de bienestar basada en la empatía, la escucha y la prevención.

"Hoy renovamos la promesa de seguir impulsando acciones que fortalezcan la salud mental desde la prevención", señalaron voceros institucionales.

Con estas medidas, Panamá continúa avanzando hacia un modelo de salud más integral, inclusivo y humano, alineado con las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir los trastornos mentales no tratados y mejorar la calidad de vida de la población.