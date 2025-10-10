Día de la salud mental, Panamá refuerza su compromiso

En conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, Panamá reafirmó su compromiso de promover espacios seguros, empáticos y accesibles para todas las personas, con acciones enfocadas en la prevención, atención y acompañamiento integral.
Como parte de estas iniciativas, se puso en marcha la Sala de Salud Mental Adolescente y se amplió la Red de Salud Mental, con el propósito de fortalecer la respuesta del sistema sanitario ante los desafíos emocionales y psicológicos que afectan a la población, especialmente a jóvenes y grupos vulnerables.
Panamá refuerza su compromiso con la salud mental
Las autoridades destacaron que este esfuerzo busca garantizar el acceso a servicios especializados y fomentar una cultura de bienestar basada en la empatía, la escucha y la prevención.
Con estas medidas, Panamá continúa avanzando hacia un modelo de salud más integral, inclusivo y humano, alineado con las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir los trastornos mentales no tratados y mejorar la calidad de vida de la población.