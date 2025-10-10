Exportaciones de Panamá superan los 671 millones de dólares en 2025, récord desde 2010

Entre enero y agosto de 2025, Panamá registró exportaciones por 671 millones de dólares, superando en 33.7 millones el monto del mismo período de 2024 (637.3 millones de dólares), según informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), basado en un informe de la Oficina de Inteligencia Comercial. Este resultado marca el mejor desempeño en exportaciones de bienes desde 2010.

El crecimiento interanual del 5.3% se vio impulsado por productos como el camarón congelado, que superó al banano en participación dentro del total exportado. El análisis por fracciones arancelarias indica que el banano representó 9.0%, mientras que el camarón congelado alcanzó 11.8%. Otros productos destacados incluyen el aceite de palma en bruto (5.9%), y en conjunto, las diez principales fracciones arancelarias concentraron el 52.9% de las exportaciones.

Según los capítulos del Sistema Armonizado, los principales rubros exportados fueron:

Pescados y crustáceos: 21.1%

21.1% Frutas: 13.4%

13.4% Grasas y aceites: 8.9%

8.9% Fundición de hierro y acero: 6.6%

6.6% Madera: 4.7%

4.7% Azúcares: 4.6%

En cuanto a los destinos comerciales, Estados Unidos se mantuvo como principal socio con 15.8% del total exportado, seguido por Taiwán (12.3%) y Países Bajos (8.2%). España ingresó al grupo de los diez principales destinos, desplazando a Tailandia. En conjunto, los diez principales mercados concentraron el 69.4% de las exportaciones de Panamá.

El MICI destacó que estos resultados reflejan el crecimiento sostenido de los sectores exportadores panameños y la diversificación de productos y mercados, consolidando al país como un actor estratégico en el comercio regional.