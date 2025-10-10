Gobierno asegura transparencia en rescate de Villa Diplomática en Panamá

El Ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró este viernes que el proyecto de rescate de la Villa Diplomática , un patrimonio histórico de Panamá, se está manejando con total transparencia, tras cuestionamientos y distorsiones mediáticas sobre la participación de familiares del Presidente José Raúl Mulino.

Orillac explicó que el proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para restaurar y proteger bienes históricos del Estado, incluyendo hospitales, centros deportivos, la iglesia de Portobelo, la antigua Casa Wilcox en Colón, escuelas y subestaciones policiales.

En cuanto a la Villa Diplomática, el Ministro aclaró que la visita mencionada por algunos medios data de julio de 2024, y que tuvo como objetivo identificar propiedades que requerían ser rescatadas, apoyados por profesionales en arquitectura y diseño que colaboran desinteresadamente en proyectos de patrimonio nacional.

"En ningún momento las hijas del Presidente participaron en la estructuración ni contratación del proyecto, como han tratado de insinuar algunos medios", afirmó Orillac.

El proyecto también está respaldado por el Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) del área de Ancón, que identifica a Quarry Heights como un conjunto de bienes de valor histórico-patrimonial, dentro del cual se encuentra la Villa Diplomática, construida en 1915 y originalmente conocida como “Casa Número 1”, residencia asignada a comandantes de las fuerzas del Comando Sur durante la época de la Zona del Canal de Panamá.

Orillac reiteró que ningún panameño debería oponerse a rescatar el patrimonio histórico, y que el Gobierno continuará trabajando en la recuperación de obras históricas y de servicio público, como los hospitales de Metetí, Bugaba y Colón.