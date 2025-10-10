Punta Culebra cerrará sus sedes desde este domingo 12 de octubre

El Centro Natural del Smithsonian Panama, Punta Culebra, anunció que sus sedes permanecerán cerradas al público a partir del domingo 12 de octubre.
Punta Culebra cerrará sus sedes desde el 12 de octubre
La administración informó que todas las visitas previamente agendadas serán reprogramadas, y recomendó a los visitantes aprovechar los recursos digitales disponibles para continuar con las actividades educativas y recreativas desde casa.
Este cierre temporal busca garantizar la seguridad y mantenimiento de las instalaciones, mientras se asegura que el público pueda seguir accediendo a contenidos interactivos y educativos en línea.