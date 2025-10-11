Actriz Entretenimiento -  11 de octubre de 2025 - 15:01

Fallece la actriz Diane Keaton, ganadora del Óscar por “Annie Hall”, a los 79 años

La actriz Diane Keaton, ganadora del Óscar por “Annie Hall” y estrella de “El Padrino”, falleció en California, según confirmó su familia a la revista People.

La reconocida actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Premio Óscar en 1978 por su icónico papel en la película “Annie Hall”, falleció este sábado en California a los 79 años, confirmó un portavoz de su familia a la revista People.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, informó la publicación estadounidense.

Keaton, considerada una de las figuras más influyentes del cine de Hollywood, construyó una destacada carrera con más de cinco décadas de trayectoria, participando en producciones emblemáticas como “El Padrino”, “Manhattan” y “Something’s Gotta Give”.

Su estilo auténtico y su carisma la convirtieron en un ícono cultural tanto dentro como fuera de la pantalla.

FUENTE: AFP

