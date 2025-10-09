Segunda Tienda del Pueblo del IMA ha sido inaugurada este jueves en Frigo de San Antonio

Tienda del Pueblo del IMA en Pan de Azúcar. @IMA

Por Ana Canto La nueva Tienda del Pueblo abrirá sus puertas este viernes 10 de octubre, en las instalaciones del Frigo de San Antonio, en la vía Tocumen, provincia de Panamá. El horario de atención será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., y ofrecerá productos de calidad a precios accesibles para todos los ciudadanos.

Esta nueva tienda estará equipada con sistema de aire acondicionado, contará con 14 cajas rápidas, y pondrá a disposición del público productos que cumplen con los estándares de calidad y precios justos que caracterizan al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

