Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 12:55

Segunda Tienda del Pueblo del IMA ha sido inaugurada este jueves en Frigo de San Antonio

La segunda Tienda del Pueblo del IMA estará equipada con un sistema de aire acondicionado y contará con 14 cajas rápidas.

Tienda del Pueblo del IMA en Pan de Azúcar.

Ana Canto
Por Ana Canto

La nueva Tienda del Pueblo abrirá sus puertas este viernes 10 de octubre, en las instalaciones del Frigo de San Antonio, en la vía Tocumen, provincia de Panamá. El horario de atención será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., y ofrecerá productos de calidad a precios accesibles para todos los ciudadanos.

Esta nueva tienda estará equipada con sistema de aire acondicionado, contará con 14 cajas rápidas, y pondrá a disposición del público productos que cumplen con los estándares de calidad y precios justos que caracterizan al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

Además, se tiene prevista la apertura de otras Agrotiendas en distintas regiones del país, incluyendo la provincia de Coclé, como parte del plan de expansión del IMA para acercar productos básicos a la población.

Lista oficial de productos disponibles la Tienda del Pueblo

  • arroz pilado y empacado – Paquete de 5 lb – B/.1.25 (Máx. 5)
  • aceite – Botella de 900 ml – B/.1.00 (Máx. 2)
  • arvejas – Paquete de 1 lb – B/.0.40 (Máx. 4)
  • atún en trozos – Lata de 170 g – B/.0.30 (Máx. 6)
  • azúcar – Paquete de 400 g – B/.0.40 (Máx. 2)
  • café - Paquete de 227 g – B/.0.75 (Máx. 3)
  • café – Paquete de 264 g – B/.1.00 (Máx. 3)
  • coditos – Paquete de 250 g – B/.0.25 (Máx. 6)
  • espagueti – Paquete de 1 lb – B/.0.25 (Máx. 6)
  • frijoles chiricanos vigna – Paquete de 1 lb – B/.0.50 (Máx. 6)
  • frijoles chiricanos – Paquete de 1 lb – B/.0.25 (Máx. 6)
  • frijoles dulces – Lata de 312 g – B/.0.50 (Máx. 4)
  • frijoles negros – Paquete de 1 lb – B/.0.60 (Máx. 6)
  • guandú – Lata de 14 oz – B/.0.50 (Máx. 4)
  • guandú nacional – Lata de 312 g – B/.0.50 (Máx. 4)
  • jamonilla de puerco – Lata de 320 g – B/.1.00 (Máx. 4)
  • lentejas – Paquete de 1 lb – B/.0.50 (Máx. 4)

