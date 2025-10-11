Próximo partido de Panamá y posición actual en el Grupo A tras el juego con El Salvador

La Selección de Panamá consiguió una importante victoria 1-0 sobre El Salvador en su tercer partido de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, disputado la noche del viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen suma 5 puntos en el Grupo A, igualando en la cima con Surinam y manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del proceso rumbo al Mundial de 2026.
Panamá suma 5 puntos en las eliminatorias de Concacaf
El único gol del encuentro fue suficiente para que Panamá sumara tres puntos de oro como visitante, consolidando su buen momento en la eliminatoria.
El próximo desafío para la Selección Mayor será este martes 14 de octubre, cuando reciba a Surinam en el Estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá, en un duelo clave por el liderato del grupo.
Así queda la tabla del Grupo A tras el cierre de la jornada 3:
- Surinam – 5 puntos
- Panamá – 5 puntos
- El Salvador – 3 puntos
- Guatemala – 2 puntos
El partido ante Surinam será decisivo para definir al líder del grupo antes del cierre de la primera vuelta del torneo clasificatorio.