Próximo partido de Panamá y posición actual en el Grupo A tras el juego con El Salvador

La Selección de Panamá consiguió una importante victoria 1-0 sobre El Salvador en su tercer partido de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, disputado la noche del viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador.

Contenido relacionado: Panamá vence a El Salvador en el Cuscatlán y se mantiene segundo en el Grupo A

Con este resultado, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen suma 5 puntos en el Grupo A, igualando en la cima con Surinam y manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del proceso rumbo al Mundial de 2026.

Panamá suma 5 puntos en las eliminatorias de Concacaf

El único gol del encuentro fue suficiente para que Panamá sumara tres puntos de oro como visitante, consolidando su buen momento en la eliminatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1976851209417113873&partner=&hide_thread=false ¡Histórico! Panamá vence a El Salvador en el Cuscatlán y se mantiene segundo en el Grupo A, en el tercer partido de eliminatorias mundialistas. https://t.co/8iFzH7CUg4 — Telemetro (@Telemetro) October 11, 2025

El próximo desafío para la Selección Mayor será este martes 14 de octubre, cuando reciba a Surinam en el Estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá, en un duelo clave por el liderato del grupo.

Así queda la tabla del Grupo A tras el cierre de la jornada 3:

Surinam – 5 puntos

– 5 puntos Panamá – 5 puntos

– 5 puntos El Salvador – 3 puntos

– 3 puntos Guatemala – 2 puntos

El partido ante Surinam será decisivo para definir al líder del grupo antes del cierre de la primera vuelta del torneo clasificatorio.

"Ahora tenemos tres finales importantes, el siguiente el martes, en el Rommel, que tenemos que ir con todo. Otra vez con ese espíritu, esa entrega, voluntad y confianza. Si lo ponemos sobre el terreno de juego podemos hacer un buen partido y optar por ganar, sabemos que Surinam va a ser complicado, vimos parte del partido contra Guatemala y sacaron un empate en el último momento", Tomas Christiansen, director técnico de Panamá. "Ahora tenemos tres finales importantes, el siguiente el martes, en el Rommel, que tenemos que ir con todo. Otra vez con ese espíritu, esa entrega, voluntad y confianza. Si lo ponemos sobre el terreno de juego podemos hacer un buen partido y optar por ganar, sabemos que Surinam va a ser complicado, vimos parte del partido contra Guatemala y sacaron un empate en el último momento", Tomas Christiansen, director técnico de Panamá.