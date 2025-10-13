Fúbtol Deportes -  13 de octubre de 2025 - 09:21

Panamá vs Surinam: ¿Dónde ver el partido eliminatorias CONCACAF en vivo?

La Selección de Panamá enfrentará a Surinam este martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández por la ronda final de las Eliminatorias de Concacaf.

Panamá vs Surinam

Panamá vs Surinam

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El martes 14 de octubre, la Selección de Panamá enfrentará a Surinam en el partido correspondiente a la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, que se disputará en el Estadio Rommel Fernández a partir de las 8:00 p.m.. El encuentro podrá verse en vivo por MedcomGO, RPC TV y Telemetro.

Tabla de posiciones previo al partido Panamá vs Surinam

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976861015582355611&partner=&hide_thread=false

Actualmente, el Grupo A se encuentra así:

  • Surinam – 5 puntos
  • Panamá – 5 puntos
  • El Salvador – 3 puntos
  • Guatemala – 2 puntos

El conjunto salvadoreño llega con la ilusión de aprovechar su localía para sumar tres puntos y mantenerse entre los líderes, mientras que Panamá, que sigue invicta con dos empates, buscará su primera victoria para escalar posiciones en la tabla.

En esta nota:
Seguir leyendo

Habilitan encuesta nacional para conocer cuántos panameños usan cannabis medicinal

Realizan encuesta nacional sobre uso de cannabis medicinal en Panamá

Constitución no impide establecer cadena perpetua en Panamá, según especialistas

Recomendadas

Más Noticias