Panamá vs Surinam: ¿Dónde ver el partido eliminatorias CONCACAF en vivo?

Panamá vs Surinam

Por Noemí Ruíz El martes 14 de octubre, la Selección de Panamá enfrentará a Surinam en el partido correspondiente a la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, que se disputará en el Estadio Rommel Fernández a partir de las 8:00 p.m.. El encuentro podrá verse en vivo por MedcomGO, RPC TV y Telemetro.

Tabla de posiciones previo al partido Panamá vs Surinam Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976861015582355611&partner=&hide_thread=false Así queda la tabla de clasificación del Grupo A en las eliminatorias mundialistas. Panamá alcanza las mismas unidades que Surinam, rival de este martes en el estadio Rommel Fernández. @fepafut pic.twitter.com/UVJI6AUeJ3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2025 Actualmente, el Grupo A se encuentra así: Surinam – 5 puntos

El conjunto salvadoreño llega con la ilusión de aprovechar su localía para sumar tres puntos y mantenerse entre los líderes, mientras que Panamá, que sigue invicta con dos empates, buscará su primera victoria para escalar posiciones en la tabla.