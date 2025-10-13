Panamá vs Surinam: ¿Dónde ver el partido eliminatorias CONCACAF en vivo?

El martes 14 de octubre, la Selección de Panamá enfrentará a Surinam en el partido correspondiente a la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, que se disputará en el Estadio Rommel Fernández a partir de las 8:00 p.m.. El encuentro podrá verse en vivo por MedcomGO, RPC TV y Telemetro.
Tabla de posiciones previo al partido Panamá vs Surinam
Actualmente, el Grupo A se encuentra así:
- Surinam – 5 puntos
- Panamá – 5 puntos
- El Salvador – 3 puntos
- Guatemala – 2 puntos
El conjunto salvadoreño llega con la ilusión de aprovechar su localía para sumar tres puntos y mantenerse entre los líderes, mientras que Panamá, que sigue invicta con dos empates, buscará su primera victoria para escalar posiciones en la tabla.