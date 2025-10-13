Boletos agotados para Panamá vs. Surinam en el Rommel Fernández; FEPAFUT alerta a revendedores

Boletos agotados para Panamá vs. Surinam en el Rommel Fernández.

Por Ana Canto La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que los boletos para el partido de eliminatorias mundialistas contra Surinam, este martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández, están agotados, y exhortó a los aficionados a no comprar entradas a revendedores.

La federación aclaró que no se venden boletos físicos, y que todo el proceso de adquisición es exclusivamente digital.

