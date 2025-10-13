Boletos agotados para Panamá vs. Surinam en el Rommel Fernández; FEPAFUT alerta a revendedores

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que los boletos para el partido de eliminatorias mundialistas contra Surinam, este martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández, están agotados, y exhortó a los aficionados a no comprar entradas a revendedores.
Se implementarán operativos de vigilancia en las inmediaciones del estadio durante todo el día, incluyendo tres perímetros de verificación para todos los asistentes antes de ingresar al recinto. La presencia de estamentos de seguridad se extenderá a las áreas circundantes, incluyendo la estación El Crisol del Metro de Panamá.