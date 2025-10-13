Eliminatorias mundialistas Deportes -  13 de octubre de 2025 - 14:54

Boletos agotados para Panamá vs. Surinam en el Rommel Fernández; FEPAFUT alerta a revendedores

FEPAFUT aclaró que no se venden boletos físicos, y que todo el proceso de adquisición es exclusivamente digital.

Boletos agotados para Panamá vs. Surinam en el Rommel Fernández.

Boletos agotados para Panamá vs. Surinam en el Rommel Fernández.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que los boletos para el partido de eliminatorias mundialistas contra Surinam, este martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández, están agotados, y exhortó a los aficionados a no comprar entradas a revendedores.

La federación aclaró que no se venden boletos físicos, y que todo el proceso de adquisición es exclusivamente digital.

Se implementarán operativos de vigilancia en las inmediaciones del estadio durante todo el día, incluyendo tres perímetros de verificación para todos los asistentes antes de ingresar al recinto. La presencia de estamentos de seguridad se extenderá a las áreas circundantes, incluyendo la estación El Crisol del Metro de Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977789558516302168&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Cabo Verde hace historia: clasifica por primera vez al Mundial 2026

Panamá vs Surinam: ¿Dónde ver el partido eliminatorias CONCACAF en vivo?

Árbitra panameña Katherine Prescod participará en el Mundial Sub-17 Femenino de Marruecos 2025

Recomendadas

Más Noticias