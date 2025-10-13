Policía Nacional rescata a cuatro colombianos extraviados en Soberanía

Unidades de la Policía Nacional lograron rescatar a cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana que se habían extraviado en los senderos del Parque Nacional Soberanía, ubicado cerca de la ciudad de Panamá.

El operativo de rescate se realizó de manera rápida y coordinada, asegurando que los afectados fueran trasladados a un lugar seguro y recibieran atención médica preventiva tras permanecer varias horas en la zona selvática.

Las autoridades recordaron a los visitantes la importancia de respetar las señalizaciones, mantenerse en los senderos autorizados y contar con equipo adecuado al realizar actividades de senderismo o turismo de aventura en áreas naturales protegidas.