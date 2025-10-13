Policía Nacional rescata a cuatro colombianos extraviados en Soberanía

Unidades de la Policía Nacional lograron rescatar a cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana que se habían extraviado en los senderos del Parque Nacional Soberanía, ubicado cerca de la ciudad de Panamá.
Policía Nacional rescata a cuatro colombianos extraviados
El operativo de rescate se realizó de manera rápida y coordinada, asegurando que los afectados fueran trasladados a un lugar seguro y recibieran atención médica preventiva tras permanecer varias horas en la zona selvática.
Las autoridades recordaron a los visitantes la importancia de respetar las señalizaciones, mantenerse en los senderos autorizados y contar con equipo adecuado al realizar actividades de senderismo o turismo de aventura en áreas naturales protegidas.