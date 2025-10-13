Ciudadana estadounidense es detenida en el Aeropuerto de Tocumen con droga

Una mujer de nacionalidad estadounidense fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por presunta posesión de drogas, mientras se disponía a viajar con destino a España.

Contenido relacionado: Policía Nacional a joven que asesinó a su expareja en parque de Pocrí

Ciudadana estadounidense viajaba con destino a España

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977753732323365315&partner=&hide_thread=false Una mujer de nacionalidad estadounidense fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con presunta droga, quien tenía como destino final España.



Durante el operativo unidades de la Dirección Nacional Antidrogas de la @policiadepanama y el Ministerio Público… pic.twitter.com/cPcSmQuDAQ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2025

Durante el operativo, unidades de la Dirección Nacional Antidrogas (DNA) de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, incautaron 50 paquetes de sustancia ilícita ocultos en el equipaje de la sospechosa.

Las autoridades informaron que la investigación se mantiene abierta y que la detenida está siendo procesada conforme a la ley panameña, mientras se determina la naturaleza exacta de la droga y posibles vínculos con redes de tráfico internacional.

El caso refuerza la vigilancia en los puntos de entrada del país, especialmente en el aeropuerto de Tocumen, considerado uno de los principales centros de tránsito internacional de pasajeros y carga en la región.