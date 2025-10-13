Coclé Nacionales -  13 de octubre de 2025 - 09:04

Decretan detención provisional para joven que asesinó a su expareja en parque de Pocrí

La Policía Nacional capturó al joven que asesinó a su expareja en el parque de Pocrí, Aguadulce. La víctima era una joven universitaria.

Policía Nacional a joven que asesinó 

Policía Nacional a joven que asesinó 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión del joven implicado en el feminicidio ocurrido este domingo 12 de octubre en el parque de Pocrí, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, donde una joven universitaria perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca por su expareja.

Antecedentes del hecho según la Policía Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977698583303405814&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho se registró frente a decenas de personas, quienes intentaron detener al agresor arrojándole piedras, pero este continuó con el ataque y luego se retiró del lugar caminando con el arma en la mano.

Tras una rápida acción policial, el presunto responsable fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de garantizar justicia. Mientras que el Ministerio Público, informó que ha sido decretado detención provisional por el delito de homicidio agravado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1977734310833672428&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Lotería Fiscal 2025: requisitos que deben cumplir tus facturas para participar

Panamá y Alemania fortalecen relaciones bilaterales

Realizan el Segundo Simulacro Nacional de evacuación este lunes 13 de octubre

Recomendadas

Más Noticias