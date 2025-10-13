Decretan detención provisional para joven que asesinó a su expareja en parque de Pocrí

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión del joven implicado en el feminicidio ocurrido este domingo 12 de octubre en el parque de Pocrí, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, donde una joven universitaria perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca por su expareja.

Antecedentes del hecho según la Policía Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977698583303405814&partner=&hide_thread=false El joven que asesinó de varias puñaladas a su expareja en el parque de Pocrí de Aguadulce, fue aprehendido por la @policiadepanama.



El hecho se registró ante la mirada de decenas de personas quienes arrojaron piedras al joven para tratar de detenerlo, pero continuó agrediendo a… pic.twitter.com/Raz1aSeOpl — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2025

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho se registró frente a decenas de personas, quienes intentaron detener al agresor arrojándole piedras, pero este continuó con el ataque y luego se retiró del lugar caminando con el arma en la mano.

Tras una rápida acción policial, el presunto responsable fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de garantizar justicia. Mientras que el Ministerio Público, informó que ha sido decretado detención provisional por el delito de homicidio agravado.