Ministro de Comercio comparecerá ante la Asamblea Nacional para aclarar situación de Cobre Panamá

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, informó que comparecerá este martes 14 de octubre ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional para aclarar el estado de los arbitrajes interpuestos tras el cese de operaciones de la mina de Cobre Panamá.

Moltó indicó que acordó el cambio de fecha con el presidente de la comisión, el diputado Ernesto Cedeño, quedando la comparecencia programada para las 1:00 p.m. La fecha originalmente prevista era el 28 de octubre.

Asimismo, el viernes 17 de octubre, los diputados realizarán una visita oficial a la mina para inspeccionar la zona luego del cese de operaciones ocurrido a finales de 2023.

Auditoría integral de la mina Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) formalizó la entrega de la orden de proceder a la empresa SGS Panamá Control Services Inc., encargada de ejecutar la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, con el propósito de evaluar el cumplimiento de diversos aspectos relacionados con la operación de la mina ubicada en Donoso.

El período de ejecución de la auditoría será de seis meses, contados a partir de la fecha de registro en el sistema de Panamá Compras. El contrato tendrá una vigencia fiscal de ocho meses, que incluye dos meses adicionales para la etapa de cierre y liquidación.