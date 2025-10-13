Aprueban proyecto para rehabilitar la Vía Centenario y Autopista Arraiján–La Chorrera

En sesión extraordinaria celebrada este lunes, el Ente Rector del Régimen de Asociación Público-Privada (APP) aprobó el Informe Técnico Inicial del proyecto “Rehabilitación, mejora y mantenimiento por estándares de desempeño de la Vía Centenario y la Autopista Arraiján–La Chorrera”, presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La reunión fue presidida por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien destacó que este proyecto representa un avance clave en la transformación de la infraestructura vial del país, especialmente para mejorar la movilidad en el sector oeste.

“Con esto estamos muy claros en lo que cuesta rescatar obras abandonadas”, señaló el ministro Orillac, al subrayar la importancia de garantizar la continuidad y eficiencia de las inversiones públicas.

Participación interinstitucional

image

El encuentro contó con la participación de José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; Carlos Hoyos, vicecanciller; Anel Flores, contralor general; y Ana Julia Carreira, secretaria de la Asociación Público-Privada, quienes respaldaron la aprobación del informe y reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible y la modernización del país.

Características del proyecto APP

El proyecto será ejecutado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada, e incluye la intervención de una carretera tipo “brownfield”, es decir, la mejora y renovación de una vía existente de aproximadamente 42.5 kilómetros, abarcando tramos de la Vía Centenario y la Autopista Arraiján–La Chorrera, divididos en seis secciones.

Datos clave del proyecto:

Duración del contrato: 25 años

Fase de preconstrucción: 18 meses

Construcción: 30 meses

Operación y mantenimiento: 21 años

Modalidad: APP cofinanciada

Alcance: Rehabilitación, mejora, operación y mantenimiento con base en estándares de desempeño

Impacto en la movilidad y desarrollo

image

La rehabilitación de esta vía beneficiará directamente a más de 100 mil personas que se movilizan diariamente entre la Ciudad de Panamá y el sector oeste, reduciendo el congestionamiento vehicular, mejorando los tiempos de traslado y fortaleciendo la seguridad vial.

De acuerdo con las proyecciones, el tráfico promedio diario aumentará de 41,000 vehículos en 2022 a más de 112,000 en 2040, lo que impulsará la dinamización del comercio, el fortalecimiento logístico y la calidad de vida de los ciudadanos.

Además, el proyecto incorpora indicadores clave de desempeño (KPIs) y estrictos estándares de seguridad vial, con el fin de reducir accidentes, optimizar la operación del corredor y garantizar un servicio de calidad a largo plazo.