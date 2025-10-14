Camión sin frenos choca contra una vivienda en Río Abajo y provoca daños estructurales.

Una familia vivió momentos de terror cuando un camión de recolección de chatarra del distrito de San Miguelito chocó contra su vivienda en Río Abajo, luego de perder los frenos y caer por una pendiente donde estaba estacionado sin conductor.
El hecho ocurrió el 6 de octubre, y la familia hizo público el suceso debido a que la Alcaldía de San Miguelito solo reparó el muro de la vivienda y se comprometió a realizar una inspección de la infraestructura, pero hasta el momento no han recibido una respuesta.
El juicio ha sido programado para el 5 de diciembre en el corregimiento de Los Andes.