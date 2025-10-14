IDAAN realiza reemplazo de tubería en Río Abajo y afecta suministro de agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) inició el reemplazo de un tramo de tubería de 6 pulgadas en la Calle 7, Río Abajo, trabajos que afectarán temporalmente el suministro de agua potable en varias zonas cercanas.

Corte de agua en Río Abajo por trabajos de IDAAN

Las áreas impactadas incluyen desde la 12 de Octubre hasta el 99 de Balboa, así como parte de Parque Lefevre.

Las autoridades del IDAAN recomiendan a los moradores almacenar agua con antelación y tomar precauciones mientras se realizan los trabajos, que buscan mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar un servicio más eficiente a mediano y largo plazo.

Se espera que el suministro se restablezca progresivamente una vez finalizadas las labores de mantenimiento y reemplazo de la tubería.