Los Santos Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 11:39

Sinaproc atiende inundación por río fuera de cauce en Tonosí

Unidades de Sinaproc evaluaron inundación en Aguas Calientes, Tonosí, y brindaron recomendaciones a los moradores ante el río fuera de cauce.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se desplazaron al sector de Aguas Calientes, La Tronosa, en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, para atender un reporte de inundación ocasionada por un río fuera de su cauce.

Inundación en Tonosí: Sinaproc brinda atención y recomendaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978134299682496793&partner=&hide_thread=false

El equipo de Sinaproc realizó una evaluación del lugar, verificando las áreas afectadas y las posibles zonas de riesgo para los moradores.

Además, las autoridades brindaron recomendaciones de seguridad a los habitantes de la zona, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar que las familias se mantengan seguras mientras se controla la situación.

Se exhorta a la población a seguir las indicaciones de Sinaproc y mantenerse alejados de las áreas inundadas hasta que el nivel del río regrese a su cauce normal.

