SINAPROC evalúa colapso de establecimiento comercial en Calidonia

SINAPROC y los Bomberos efectuaron el desalojo preventivo del área por motivos de seguridad, tras el colapso del establecimiento en Calidonia.

Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que realiza una evaluación en el sector de Calidonia, tras el colapso de un establecimiento comercial.

Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá efectuaron el desalojo preventivo del área por motivos de seguridad, mientras las autoridades brindaron las recomendaciones correspondientes a los residentes y transeúntes.

