Alerta de SINAPROC: fuertes oleajes y vientos en Veraguas y Caribe

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó sobre fuertes oleajes y ráfagas de viento que afectan el sur de la provincia de Veraguas.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene la vigilancia constante ante la intensificación de los vientos y mar picado sobre el Pacífico panameño.
SINAPROC alerta por fuertes oleajes y vientos en Veraguas y el Caribe
Además, se mantiene vigente un aviso de vigilancia por mar de fondo y condiciones ventosas en el Caribe panameño, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente a pescadores, embarcaciones y comunidades costeras.
SINAPROC recuerda la importancia de seguir las indicaciones oficiales, evitar actividades acuáticas durante el alerta y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas.