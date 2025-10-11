Alerta de SINAPROC: fuertes oleajes y vientos en Veraguas y Caribe

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó sobre fuertes oleajes y ráfagas de viento que afectan el sur de la provincia de Veraguas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene la vigilancia constante ante la intensificación de los vientos y mar picado sobre el Pacífico panameño.

SINAPROC alerta por fuertes oleajes y vientos en Veraguas y el Caribe

El @Sinaproc_Panama reporta fuertes oleajes y ráfagas de viento en el Sur de la provincia de Veraguas.



Detalla que el @imhpapma mantiene la vigilancia por la intensificación de los vientos y mar picado sobre el Pacífico panameño.

Además, se mantiene vigente un aviso de vigilancia por mar de fondo y condiciones ventosas en el Caribe panameño, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, especialmente a pescadores, embarcaciones y comunidades costeras.

SINAPROC recuerda la importancia de seguir las indicaciones oficiales, evitar actividades acuáticas durante el alerta y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas.