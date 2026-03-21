SINAPROC emite aviso por fuertes vientos y lluvias de variada intensidad

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas en todo el territorio nacional, vigente desde el 21 hasta el 23 de marzo de 2026.

La alerta se basa en informes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que mantiene vigilancia por la intensificación de los vientos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Áreas bajo aviso por SINAPROC

El aviso abarca gran parte del país, incluyendo:

Bocas del Toro (zonas montañosas) y Comarca Ngäbe Buglé

Tierras Altas de Chiriquí

Veraguas Norte y Centro

Colón

Comarca Guna Yala

Los Santos

Herrera

Coclé

Panamá y Panamá Oeste

Sectores marítimos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035457921841275076?s=20&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama emite aviso de vigilancia por condiciones ventosas a nivel nacional hasta el lunes 23 de marzo. pic.twitter.com/ei9g8Zybpb — Telemetro Reporta (@TReporta) March 21, 2026

Aviso de vigilancia por lluvias hasta el domingo 22 de marzo

Un aviso de prevención por condiciones de inestabilidad atmosférica, con lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional, ha sido emitido por el SINAPROC hasta este domingo 22 de marzo.

“Se esperan acumulados significativos de lluvias, lo que podría generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de objetos por ráfagas de viento”, detalla la entidad. “Se esperan acumulados significativos de lluvias, lo que podría generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de objetos por ráfagas de viento”, detalla la entidad.

Agrega que entre las áreas bajo aviso se encuentran:

Bocas del Toro

la Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas

Colón

Darién

la Comarca Emberá

Chiriquí

Coclé

Panamá

Panamá Oeste

la Comarca Guna Yala y los sectores marítimos del país.