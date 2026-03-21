Panamá Nacionales -  21 de marzo de 2026 - 16:35

SINAPROC emite aviso por fuertes vientos y lluvias de variada intensidad

SINAPROC advierte sobre vientos de hasta 60 km/h en Panamá del 21 al 23 de marzo. Conoce las áreas afectadas y recomendaciones.

SINAPROC emite aviso por fuertes vientos

SINAPROC emite aviso por fuertes vientos

Foto/TR
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas en todo el territorio nacional, vigente desde el 21 hasta el 23 de marzo de 2026.

La alerta se basa en informes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que mantiene vigilancia por la intensificación de los vientos.

Áreas bajo aviso por SINAPROC

El aviso abarca gran parte del país, incluyendo:

  • Bocas del Toro (zonas montañosas) y Comarca Ngäbe Buglé
  • Tierras Altas de Chiriquí
  • Veraguas Norte y Centro
  • Colón
  • Comarca Guna Yala
  • Los Santos
  • Herrera
  • Coclé
  • Panamá y Panamá Oeste
  • Sectores marítimos
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Aviso de vigilancia por lluvias hasta el domingo 22 de marzo

Un aviso de prevención por condiciones de inestabilidad atmosférica, con lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional, ha sido emitido por el SINAPROC hasta este domingo 22 de marzo.

“Se esperan acumulados significativos de lluvias, lo que podría generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de objetos por ráfagas de viento”, detalla la entidad. “Se esperan acumulados significativos de lluvias, lo que podría generar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y caída de objetos por ráfagas de viento”, detalla la entidad.

Agrega que entre las áreas bajo aviso se encuentran:

  • Bocas del Toro
  • la Comarca Ngäbe Buglé
  • Veraguas
  • Colón
  • Darién
  • la Comarca Emberá
  • Chiriquí
  • Coclé
  • Panamá
  • Panamá Oeste
  • la Comarca Guna Yala y los sectores marítimos del país.
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