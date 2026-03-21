SINAPROC emite aviso por fuertes vientos y lluvias de variada intensidad

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas en todo el territorio nacional, vigente desde el 21 hasta el 23 de marzo de 2026.
Áreas bajo aviso por SINAPROC
El aviso abarca gran parte del país, incluyendo:
- Bocas del Toro (zonas montañosas) y Comarca Ngäbe Buglé
- Tierras Altas de Chiriquí
- Veraguas Norte y Centro
- Colón
- Comarca Guna Yala
- Los Santos
- Herrera
- Coclé
- Panamá y Panamá Oeste
- Sectores marítimos
Aviso de vigilancia por lluvias hasta el domingo 22 de marzo
Un aviso de prevención por condiciones de inestabilidad atmosférica, con lluvias de variada intensidad en gran parte del territorio nacional, ha sido emitido por el SINAPROC hasta este domingo 22 de marzo.
Agrega que entre las áreas bajo aviso se encuentran:
- Bocas del Toro
- la Comarca Ngäbe Buglé
- Veraguas
- Colón
- Darién
- la Comarca Emberá
- Chiriquí
- Coclé
- Panamá
- Panamá Oeste
- la Comarca Guna Yala y los sectores marítimos del país.