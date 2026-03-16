Panamá Nacionales -  16 de marzo de 2026 - 17:39

Embajada de Estados Unidos dona equipos de rescate al SINAPROC para fortalecer atención en Veraguas

La Embajada de Estados Unidos en Panamá entregó herramientas para mejorar la preparación y atención ante situaciones de desastre del SINAPROC.

Embajada de Estados Unidos dona equipos de rescate al SINAPROC.

Embajada de Estados Unidos dona equipos de rescate al SINAPROC.

MindeGobierno
Ana Canto
Por Ana Canto

Como parte de los acuerdos de cooperación internacional en gestión de riesgos, la Embajada de Estados Unidos en Panamá realizó una importante donación de equipos de rescate destinados a la provincia de Veraguas. Esta contribución busca reforzar las capacidades operativas del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en la región central del país.

La entrega de estas herramientas representa un respaldo estratégico para mejorar la preparación y atención ante situaciones de desastre, garantizando una respuesta más ágil y efectiva en beneficio de la población veragüense.

La actividad contó con la participación de la gobernadora de Veraguas, Hidelmarta Riera, junto a autoridades locales y personal de respuesta. Durante el acto, se subrayó que esta alianza binacional es clave para modernizar las acciones de prevención y atención de incidentes en zonas vulnerables.

Representantes del SINAPROC reiteraron su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando que contar con mejores herramientas se traduce directamente en una mayor seguridad para los rescatistas que trabajan diariamente en la protección de la ciudadanía.

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