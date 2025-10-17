MEDUCA abre proceso de nombramiento de docentes en la plataforma PROVEL tras 10 años inactiva

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) mantiene abierto el Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL) para la revisión y postulación a las vacantes disponibles dirigidas al personal docente, con el objetivo de garantizar transparencia, equidad y acceso a las oportunidades de nombramiento en el sistema educativo mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades del MEDUCA explicaron que este procedimiento digital promueve la participación equitativa y evita prácticas irregulares, como el intercambio de favores entre postulantes y organizadores, luego de diversas quejas presentadas por docentes.

PROVEL permaneció inhabilitado por más de diez años para el proceso de nombramientos docentes.

En el caso de los aspirantes que apliquen a vacantes en las regiones educativas de Darién y Guna Yala, el MEDUCA informó que, tras la postulación, la Dirección Regional de Panamá Centro evaluará los méritos de los candidatos en coordinación con la regional correspondiente, a fin de garantizar la correcta aplicación de los criterios de selección.

Nombramiento PROVEL: nuevo decreto establece requisitos para los docentes

Según el Decreto Ejecutivo N.º 56 de 2025, se han establecido los requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del personal docente, de supervisión educativa y directivos de los centros educativos del primer y segundo nivel de enseñanza.

Asimismo, los aspirantes podrán postularse a cinco vacantes para los cargos de maestro, profesor, supervisor nacional, supervisor regional, director o subdirector de centros educativos, siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes.

Para más detalles, puede ingresar a la página web del MEDUCA https://www.meduca.gob.pa/nombramiento-durante-el-ano-escolar/, e ingresar al portal PORVEL.

En este sitio web podrá verificar:

Vacantes iniciales

Vacantes para maestro de grado

Vacantes para maestros especiales

Vacantes de secundaria académica, media profesional y técnico.