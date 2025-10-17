MEDUCA certifica como 'líderes educativos' a más de 600 directores y supervisores.

Un total de 690 directores de escuelas oficiales y supervisores regionales finalizaron con éxito la primera promoción del Diplomado de Líderes Educativos, del Ministerio de Educación (MEDUCA), orientado a fortalecer la calidad y pertinencia del sistema educativo.
Elizabeth Gil de Solís, coordinadora nacional del programa, destacó que “el verdadero líder tiene una visión y propósito capaz de anticipar escenarios y pensar a largo plazo, escucha con empatía, motiva e inspira, promueve un clima institucional positivo, colaborativo y respetuoso”.
El diplomado incluyó 10 módulos para directores y cinco para supervisores, abordando temas como liderazgo educativo, administración escolar, planificación, gestión pedagógica, manejo de recursos y autoevaluación institucional. Los participantes también desarrollaron un proyecto educativo para resolver un problema real en sus escuelas.