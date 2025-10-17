Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 15:04

MEDUCA certifica como 'líderes educativos' a más de 600 directores y supervisores

El MEDUCA informó que el diplomado incluyó 10 módulos para directores y cinco para supervisores, abordando temas como liderazgo educativo.

MEDUCA certifica como líderes educativos a más de 600 directores y supervisores.

MEDUCA certifica como 'líderes educativos' a más de 600 directores y supervisores.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 690 directores de escuelas oficiales y supervisores regionales finalizaron con éxito la primera promoción del Diplomado de Líderes Educativos, del Ministerio de Educación (MEDUCA), orientado a fortalecer la calidad y pertinencia del sistema educativo.

Durante la ceremonia, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó a los directores y supervisores la importancia de su labor: "De ustedes depende que alguien tenga éxito, la temperatura de una escuela, depende del ánimo y la pasión de sus directores, pero también de la capacidad de los supervisores de inyectarle al sistema esa pasión para que el director, y cada maestro en su aula, la vivan y como dice el himno de ustedes: …Pasa triunfante el maestro, esparciendo torrentes de luz”.

Elizabeth Gil de Solís, coordinadora nacional del programa, destacó que “el verdadero líder tiene una visión y propósito capaz de anticipar escenarios y pensar a largo plazo, escucha con empatía, motiva e inspira, promueve un clima institucional positivo, colaborativo y respetuoso”.

El diplomado incluyó 10 módulos para directores y cinco para supervisores, abordando temas como liderazgo educativo, administración escolar, planificación, gestión pedagógica, manejo de recursos y autoevaluación institucional. Los participantes también desarrollaron un proyecto educativo para resolver un problema real en sus escuelas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/1979254829445677488&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA abre proceso de nombramiento de docentes en la plataforma PROVEL tras 10 años inactiva

Meduca habilitará este viernes el sistema de nombramiento en línea de docentes

MEDUCA habilitará el viernes 17 de octubre el Proceso de Vacantes en Línea (PROVEL)

Recomendadas

Más Noticias