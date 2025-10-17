Alcaldía de Panamá entrega vehículo de trabajo a la Junta Comunal de San Francisco

En un acto simbólico, Noemí Cerrud, en representación de la Alcaldía de Panamá , hizo la entrega de las llaves de un nuevo vehículo de trabajo “de paquete” a la Junta Comunal de San Francisco, recibido por la representante de este corregimiento, Serena Vamvas.

Alcaldía entrega camión de trabajo a Junta Comunal de San Francisco

image

Se trata de un camión doble cabina con vagón volquete, marca Hyundai, modelo EX6, color blanco, de 4 cilindros y combustible diésel, año 2025. El vehículo será utilizado para movilización y labores de apoyo en la recolección de desechos, ornato y acarreo en general.

El automotor fue adquirido con fondos gestionados por la Dirección de Contrataciones Descentralizadas de la Alcaldía de Panamá, reforzando la capacidad operativa de la Junta Comunal y contribuyendo a la mejora del servicio en el corregimiento.