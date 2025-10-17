Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 10:51

Alcaldía de Panamá entrega vehículo de trabajo a la Junta Comunal de San Francisco

La Alcaldía de Panamá entregó un camión Hyundai EX6 a la Junta Comunal de San Francisco para apoyo en recolección, ornato y labores de acarreo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En un acto simbólico, Noemí Cerrud, en representación de la Alcaldía de Panamá, hizo la entrega de las llaves de un nuevo vehículo de trabajo “de paquete” a la Junta Comunal de San Francisco, recibido por la representante de este corregimiento, Serena Vamvas.

Se trata de un camión doble cabina con vagón volquete, marca Hyundai, modelo EX6, color blanco, de 4 cilindros y combustible diésel, año 2025. El vehículo será utilizado para movilización y labores de apoyo en la recolección de desechos, ornato y acarreo en general.

El automotor fue adquirido con fondos gestionados por la Dirección de Contrataciones Descentralizadas de la Alcaldía de Panamá, reforzando la capacidad operativa de la Junta Comunal y contribuyendo a la mejora del servicio en el corregimiento.

