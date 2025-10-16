Presidente de Paraguay, Santiago Peña, visitará Panamá el 20 de octubre

El presidente de la República de Panamá , José Raúl Mulino, anunció que el 20 de octubre se llevará a cabo la visita oficial del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien participará en actividades diplomáticas y políticas en el país.

Presidente Mulino confirmó la visita oficial de Santiago Peña al país

Según Mulino, Santiago Peña ha demostrado un gran afecto y amistad sincera con Panamá, además de haber sido uno de los padrinos de Panamá en el Mercosur. Durante su visita, el mandatario paraguayo realizará una exposición ante la Asamblea Nacional, donde abordará temas relacionados con el Mercosur y la integración latinoamericana.

La visita oficial refuerza los vínculos bilaterales entre Panamá y Paraguay, y marca un nuevo capítulo en la cooperación regional en materia económica y política.

"Él va a hablar del Mercosur e integración latinoamericana", destacó el presidente Mulino, resaltando la importancia del encuentro para fortalecer la colaboración entre ambos países.