El Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos , ubicado en la 24 de Diciembre, informó que a partir de la fecha se realizará el traslado físico de varios servicios médicos dentro de sus instalaciones, como parte del proceso de reorganización interna y mejora de atención a los pacientes.

Entre los servicios que retornan a la planta baja de la Consulta Externa se encuentran Ortopedia, Clínica de Procedimientos de Ortopedia, Medicina Familiar, Neumología, Paidopsiquiatría, Clínica Preoperatoria, Técnica de Electro, Dispensarial y Clínica de Heridas, entre otros.

Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos reorganiza servicios médicos

De forma paralela, el hospital comunicó que continúan los trabajos de ampliación y reubicación de la Clínica Neurovascular, además de la implementación de nuevas especialidades médicas, con el objetivo de responder al incremento sostenido en la demanda de servicios de salud.

El Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos atiende actualmente a una población estimada de 630 mil habitantes, por lo que estas mejoras buscan optimizar los espacios y fortalecer la calidad de atención médica ofrecida a la comunidad.