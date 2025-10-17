Técnicos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizan labores de reactivación de los pozos del tanque de almacenamiento de 300,000 galones en la potabilizadora San San Druri, en Guabito, Changuinola, planta que suministra agua potable a 14,366 habitantes.
Bocas del Toro Nacionales - 17 de octubre de 2025 - 17:11
Técnicos del IDAAN realizan trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora San San Druri
El IDAAN realiza labores de reactivación de los pozos del tanque de almacenamiento de Changuinola, en Bocas del Toro.
