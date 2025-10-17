El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) culminó este fin de semana con éxito el operativo “Don Bosco sin fugas”, alcanzando un récord de 71 reparaciones de tuberías con diámetros que van desde ½ hasta 8 pulgadas en distintos puntos del corregimiento.

La jornada fue ejecutada por la Gerencia Metropolitana del IDAAN, con el apoyo de la Dirección Comercial y la Junta Comunal de Don Bosco, desplegando 12 cuadrillas de trabajo en sectores como Villas de Don Bosco, Las Acacias, Los Robles Sur, Teremar y Colonias del Prado, entre otros.

"Logramos finalizar el operativo con un total de 71 reparaciones de fugas y daños a lo largo de las tuberías de Don Bosco, cifra que aumentará con las intervenciones que se están evaluando esta semana", destacó el ingeniero Isaac González, gerente metropolitano del IDAAN.

IDAAN repara 71 fugas en Don Bosco durante operativo especial

Previo a la ejecución del operativo, personal técnico del IDAAN realizó recorridos de inspección y evaluaciones de líneas con filtraciones, con el fin de atender fugas de larga data que se mantenían activas en la zona.

El gerente metropolitano explicó que el objetivo fue dar respuesta masiva a reportes recibidos a través del 311, el enlace digital de reportes del IDAAN, y de las autoridades locales.

El IDAAN agradeció el apoyo de los residentes del corregimiento por facilitar las labores del personal técnico durante toda la jornada, que forma parte de un plan de mantenimiento y mejora continua en la red de distribución de agua potable del área metropolitana.