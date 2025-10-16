Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 10:51

Dengue en Panamá: MINSA advierte que más de 12 mil casos acumulados

MINSA reporta casos de dengue en Panamá hasta la semana epidemiológica 39 de 2025, con 17 defunciones y más de 1,100 hospitalizaciones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N°39 (21 al 27 de septiembre de 2025) se registraron 12,475 casos acumulados de dengue a nivel nacional. De estos, 11,055 casos son sin signos de alarma, 1,336 con signos de alarma y 84 dengue graves.

Distribución por regiones:

  • Metropolitana: 3,764 casos
  • San Miguelito: 2,264
  • Panamá Oeste: 1,384
  • Panamá Norte: 1,167
  • Chiriquí: 765
  • Bocas del Toro: 681
  • Veraguas: 477
  • Los Santos: 440
  • Colón: 368
  • Darién: 320
  • Panamá Este: 298
  • Herrera: 266
  • Coclé: 208
  • Comarca Ngäbe-Buglé: 63
  • Kuna Yala: 10

Hospitalizaciones y defunciones según MINSA

image

Hasta la fecha, 1,193 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario. En 2025 se han notificado 17 defunciones, distribuidas así: Chiriquí 4, Bocas del Toro 4, Darién 2, Metropolitana 2, Panamá Este 2, Coclé 2 y San Miguelito 1.

Casos por corregimientos destacados:

  • Tocumen (Metropolitana): 907
  • 24 de Diciembre (Metropolitana): 698
  • Belisario Frías (San Miguelito): 546
  • Belisario Porras (San Miguelito): 496
  • Ernesto Córdoba Campos (Panamá Norte): 334

La mayoría de los casos se presenta en personas de 10 a 49 años, con predominio de los serotipos DEN-3 y DENV-4, lo que aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales. El dengue se transmite mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti y requiere prevención activa de la población para disminuir los contagios.

