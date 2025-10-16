Dengue en Panamá: MINSA advierte que más de 12 mil casos acumulados

El Ministerio de Salud (Minsa) , a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N°39 (21 al 27 de septiembre de 2025) se registraron 12,475 casos acumulados de dengue a nivel nacional. De estos, 11,055 casos son sin signos de alarma, 1,336 con signos de alarma y 84 dengue graves.

Distribución por regiones:

Metropolitana: 3,764 casos

San Miguelito: 2,264

Panamá Oeste: 1,384

Panamá Norte: 1,167

Chiriquí: 765

Bocas del Toro: 681

Veraguas: 477

Los Santos: 440

Colón: 368

Darién: 320

Panamá Este: 298

Herrera: 266

Coclé: 208

Comarca Ngäbe-Buglé: 63

Kuna Yala: 10

Hospitalizaciones y defunciones según MINSA

image

Hasta la fecha, 1,193 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario. En 2025 se han notificado 17 defunciones, distribuidas así: Chiriquí 4, Bocas del Toro 4, Darién 2, Metropolitana 2, Panamá Este 2, Coclé 2 y San Miguelito 1.

Casos por corregimientos destacados:

Tocumen (Metropolitana): 907

24 de Diciembre (Metropolitana): 698

Belisario Frías (San Miguelito): 546

Belisario Porras (San Miguelito): 496

Ernesto Córdoba Campos (Panamá Norte): 334

La mayoría de los casos se presenta en personas de 10 a 49 años, con predominio de los serotipos DEN-3 y DENV-4, lo que aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales. El dengue se transmite mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti y requiere prevención activa de la población para disminuir los contagios.