Dengue en Panamá: MINSA advierte que más de 12 mil casos acumulados

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N°39 (21 al 27 de septiembre de 2025) se registraron 12,475 casos acumulados de dengue a nivel nacional. De estos, 11,055 casos son sin signos de alarma, 1,336 con signos de alarma y 84 dengue graves.
Distribución por regiones:
- Metropolitana: 3,764 casos
- San Miguelito: 2,264
- Panamá Oeste: 1,384
- Panamá Norte: 1,167
- Chiriquí: 765
- Bocas del Toro: 681
- Veraguas: 477
- Los Santos: 440
- Colón: 368
- Darién: 320
- Panamá Este: 298
- Herrera: 266
- Coclé: 208
- Comarca Ngäbe-Buglé: 63
- Kuna Yala: 10
Hospitalizaciones y defunciones según MINSA
Hasta la fecha, 1,193 pacientes han requerido tratamiento intrahospitalario. En 2025 se han notificado 17 defunciones, distribuidas así: Chiriquí 4, Bocas del Toro 4, Darién 2, Metropolitana 2, Panamá Este 2, Coclé 2 y San Miguelito 1.
Casos por corregimientos destacados:
- Tocumen (Metropolitana): 907
- 24 de Diciembre (Metropolitana): 698
- Belisario Frías (San Miguelito): 546
- Belisario Porras (San Miguelito): 496
- Ernesto Córdoba Campos (Panamá Norte): 334
La mayoría de los casos se presenta en personas de 10 a 49 años, con predominio de los serotipos DEN-3 y DENV-4, lo que aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales. El dengue se transmite mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti y requiere prevención activa de la población para disminuir los contagios.