Panamá Nacionales -

Meduca establece nuevos requisitos para nombramiento de docentes

Mediante el Decreto Ejecutivo No.56 del 10 de octubre de 2025, el Ministerio de Educación (Meduca) estableció nuevos requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del personal educativo, el cual se llevará a cabo sin intermediarios o influencias, a fin de garantizar “un proceso más transparente, justo y meritocrático, en el que cada educador pueda participar a través de concursos públicos en línea".