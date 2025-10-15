MEDUCA inició la aplicación de las pruebas ERCE a estudiantes de primaria

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) inició la aplicación del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2025 en un total de 275 escuelas oficiales y particulares de las 16 regiones educativas del país.

Los centros escolares donde se aplica la prueba corresponden a áreas urbanas, rurales y comarcales. Se espera alcanzar la participación de más de 5,500 estudiantes de tercer grado y una cantidad similar de sexto grado, además de más de 500 docentes y 275 directivos, a quienes se les aplicará un cuestionario complementario.

La Prueba ERCE consiste en una evaluación internacional que mide los aprendizajes de los estudiantes en Lectura, Escritura y Matemática en tercer y sexto grado, y en Ciencias para el sexto grado. Asimismo, incluye cuestionarios de contexto dirigidos a estudiantes, familias, docentes y directivos, con el propósito de identificar los factores que influyen en el rendimiento escolar, así como aspectos del ámbito socioemocional.

“El Estudio proporciona información para la mejora de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Su objetivo principal es generar evidencia rigurosa y comparativa que sirva de base para tomar decisiones de política pública informada”, añade el Meduca.

La entidad añadió que la selección de los grupos participantes es realizada de forma aleatoria por la Unesco, que posteriormente comparte los listados con el Ministerio de Educación. Las pruebas son personalizadas y consideran el nivel de avance de los estudiantes, incluyendo a aquellos con necesidades educativas especiales.