El Ministerio Público inició una investigación por el delito contra la vida e integridad personal, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las riberas del río Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
Panamá Nacionales - 15 de octubre de 2025 - 15:33
Ministerio Público investiga hallazgo de cuerpo en un río de Bocas del Toro
