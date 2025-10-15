Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 15:33

Ministerio Público investiga hallazgo de cuerpo en un río de Bocas del Toro

El Ministerio Público inició una investigación por el delito contra la vida e integridad personal en la provincia de Bocas del Toro.

Ministerio Público investiga hallazgo de cuerpo en un río de Bocas del Toro.

Ministerio Público investiga hallazgo de cuerpo en un río de Bocas del Toro.

Ministerio Público
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público inició una investigación por el delito contra la vida e integridad personal, tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en las riberas del río Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1978555272906854545&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Fallece joven atacada brutalmente en Santiago; investigan homicidio

Tribunal confirma medidas cautelares contra exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses

Ciudadana estadounidense es detenida en el Aeropuerto de Tocumen con droga

Recomendadas

Más Noticias