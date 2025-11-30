Panamá Nacionales -  30 de noviembre de 2025 - 10:25

Alcaldía de Panamá, City of Stars: llega la Villa Navideña 2025 con pista de patinaje

La Villa Navideña City of Stars de la Alcaldía de Panamá, abre en la Cinta Costera con su esperada pista de patinaje. Inicia a las 4:00 p.m

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La magia de la temporada decembrina vuelve a la capital con la llegada de La Villa Navideña City of Stars,de la Alcaldía de Panamá, con un espacio familiar que este año trae de regreso uno de sus atractivos más esperados: la pista de patinaje.

Obten tu entrada gratuita ingresando a: Pasarela

El evento abrirá sus puertas a partir de las 4:00 p.m. en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera, donde niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de actividades, luces, música, ambientación navideña y múltiples espacios diseñados para vivir momentos especiales en familia.

Villa Navideña City of Stars de la Alcaldía de Panamá llega a la Cinta Costera

La Villa Navideña se ha convertido en uno de los destinos tradicionales de la época, reuniendo a cientos de visitantes que buscan experiencias accesibles, seguras y llenas de entretenimiento.

Además de la pista de patinaje, el recinto contará con presentaciones, áreas temáticas, juegos, gastronomía y múltiples actividades pensadas para todas las edades.

