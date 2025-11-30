Alcaldía de Panamá, City of Stars: llega la Villa Navideña 2025 con pista de patinaje

La magia de la temporada decembrina vuelve a la capital con la llegada de La Villa Navideña City of Stars,de la Alcaldía de Panamá, con un espacio familiar que este año trae de regreso uno de sus atractivos más esperados: la pista de patinaje.

El evento abrirá sus puertas a partir de las 4:00 p.m. en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera, donde niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de actividades, luces, música, ambientación navideña y múltiples espacios diseñados para vivir momentos especiales en familia.

Hoy llega La Villa Navideña City of Stars, y con ella, la pista de patinaje que todos estaban esperando.



Ven a vivir una temporada navideña llena de diversión y momentos mágicos para toda la familia.



Obtén tu entrada gratuita a través de: https://t.co/3qLxIk6uD3 pic.twitter.com/mRFE6FtNWG — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) November 30, 2025

La Villa Navideña se ha convertido en uno de los destinos tradicionales de la época, reuniendo a cientos de visitantes que buscan experiencias accesibles, seguras y llenas de entretenimiento.

Además de la pista de patinaje, el recinto contará con presentaciones, áreas temáticas, juegos, gastronomía y múltiples actividades pensadas para todas las edades.