18 de octubre de 2025

Gianna Woodruff gana oro en los 400 vallas en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Gianna Woodruff, se alzó con la medalla de oro en los 400 vallas y logró imponer un nuevo récord en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Ana Canto
Ana Canto

Con tiempo de 55.65 segundos la atleta panameña, Gianna Woodruff, se alzó con la medalla de oro en los 400 vallas de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Además, Woodruff logró con esto imponer un nuevo récord. Por su parte, la atleta Leyka Archibold concluyó en cuarto lugar con tiempo de 59.91 segundos.

