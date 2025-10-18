Gianna Woodruff gana oro en los 400 vallas en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Con tiempo de 55.65 segundos la atleta panameña, Gianna Woodruff, se alzó con la medalla de oro en los 400 vallas de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.
Con tiempo de 55.65 segundos la atleta panameña, Gianna Woodruff, se alzó con la medalla de oro en los 400 vallas de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 18, 2025
Además, Woodruff logró con esto imponer un nuevo récord.
Por su parte, la atleta Leyka Archibold concluyó en… pic.twitter.com/jDfnNf0ETJ