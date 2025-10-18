Panamá destaca en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Panamá brilló en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 al conquistar tres medallas de oro y tres de plata, destacando en disciplinas como esgrima, judo y gimnasia.

El atleta Arturo Dorati se alzó con la medalla de oro en espada masculina individual, mientras que José Quirós obtuvo bronce en la misma disciplina.

En judo, Alexis Harrison (-81 kg) y Lilian Cordones (-52 kg) también ganaron oro para Panamá. Por su parte, Kristine Jiménez (-57 kg), Némesis Candelo (-48 kg) y Bernabé Vergara (-60 kg) sumaron plata.

Los judocas Anna Tirado (-63 kg), Ronal González (-73 kg), José Luis Ortega (-90 kg) y César Castillo (-100 kg) consiguieron bronce.

En gimnasia artística, Tatiana Tapia, Ana Gabriela Gutiérrez y Alyiah Lide ganaron plata por equipos, mientras que Lide De León obtuvo bronce en All Around.

Además, en natación, el relevo 4x100 combinado mixto conformado por Armando Avilés, Bernhard Tyler Christianson, María Castillo y Anasofía Juliao también logró una medalla de bronce para Panamá.