Richard Atencio consigue la primera medalla para Panamá en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Richard Atencio se clasificó para Panamá a todas las finales de aparatos individuales, que se disputarán en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

El gimnasta Richard Atencio logró la primera medalla para Panamá en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, en la prueba All Around con 72.750 puntos. El podio lo completaron los guatemaltecos Jaycko Bourdet (oro, 76.400 puntos) y Mario Tapeyro (plata, 74.350 puntos).

Además, Atencio se clasificó a todas las finales de aparatos individuales, que se disputarán este sábado 18 de octubre, según informó el Comité Olímpico de Panamá (COP).

