Richard Atencio consigue la primera medalla para Panamá en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

El gimnasta Richard Atencio logró la primera medalla para Panamá en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, en la prueba All Around con 72.750 puntos. El podio lo completaron los guatemaltecos Jaycko Bourdet (oro, 76.400 puntos) y Mario Tapeyro (plata, 74.350 puntos).
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979299405703581981&partner=&hide_thread=false
¡Bronce para Panamá! El gimnasta Richard Atencio consiguió la primera medalla para el país en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, en All Around, con 72.750 puntos.— Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2025
Los guatemaltecos Jaycko Bourdet con 76.400 puntos (oro) y Mario Tapeyro con 74.350 puntos (plata),… pic.twitter.com/tnXjcrp3wS