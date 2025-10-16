Eliminatorias mundialistas 2025 Deportes -  16 de octubre de 2025 - 12:13

Boletos agotados para el partido de eliminatorias Panamá vs. El Salvador en el Estadio Rommel Fernández

FEPAFUT informó que los boletos para el partido de eliminatorias mundialistas Panamá vs. El Salvador están completamente agotados.

Ana Canto
La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que los boletos para el partido de eliminatorias mundialistas Panamá vs. El Salvador, programado para el martes 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández, están completamente agotados.

La Selección de Panamá se enfrentó a Surinam el martes 14 de octubre en casa, en un duelo que terminó empatado, tras el tiempo agregado al finalizar los 90 minutos.

Según la tabla de posiciones, “La Marea Roja” se encuentra en el segundo puesto, superada por Surinam, mientras que Guatemala y El Salvador ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El quinto partido de Panamá en estas eliminatorias será ante Guatemala, en el Estadio Manuel Felipe Carrera de la Ciudad de Guatemala, el 13 de noviembre de 2025.

