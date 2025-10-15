Béisbol Deportes -  15 de octubre de 2025 - 14:18

Nuevo estadio Roberto Mariano Bula en Colón estrena moderno césped ecológico

El estadio Roberto Mariano Bula en Colón estrena césped español sin caucho granulado, el primero en Panamá con tecnología ecológica y sostenible.

El estadio Roberto Mariano Bula, en la provincia de Colón, luce una imagen completamente renovada con la instalación de un moderno césped sintético fabricado en España, convirtiéndose en el primer campo en Panamá sin caucho granulado (SBR), lo que reduce la contaminación ambiental y mejora el rendimiento del juego.

El proyecto, desarrollado por Pandeportes en conjunto con Corporación Abisal Panamá, forma parte del plan de modernización de la infraestructura deportiva nacional y busca transformar el emblemático recinto colonense en un espacio sostenible, funcional y apto para recibir a miles de aficionados.

La nueva superficie deportiva está diseñada para ofrecer mayor seguridad a los jugadores, minimizar el impacto ambiental y garantizar una mayor durabilidad frente a las condiciones climáticas de la región caribeña.

