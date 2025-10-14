José Caballero será el abanderado cívico nacional del 10 de noviembre

El beisbolista panameño José Caballero fue anunciado como abanderado cívico nacional del 10 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Grito de Independencia en La Villa de Los Santos.

El destacado deportista santeño culminó una gran temporada en las Grandes Ligas (MLB) con los Yankees de Nueva York, en la que se consagró como líder en bases robadas, superando incluso su propio récord del año pasado.

“Chema” Caballero, oriundo de Los Santos, llegó a Panamá el pasado domingo acompañado de su familia, siendo recibido con tamborito, alegría y muestras de orgullo por parte de amigos, fanáticos y autoridades locales.

Su designación como abanderado representa un reconocimiento al esfuerzo, disciplina y talento panameño que trasciende fronteras y deja en alto el nombre del país en el deporte internacional.