Inglaterra, entre los seis países que se clasificaron al Mundial 2026

Inglaterra, Catar, Arabia Saudita, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica son los nuevos países en clasificar al Mundial de Fútbol 2026.

La inventora del fútbol Inglaterra, pero también Catar, Arabia Saudita, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica: hasta seis selecciones lograron el pase al Mundial 2026 este martes.

Con estos seis países, ya son 28 los clasificados. Quedan 20 plazas por atribuir para un torneo que por primera vez disputarán 48 equipos.

Países clasificados para el Mundial de 2026

  • Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)
  • Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)
  • Zona UEFA: Inglaterra (1)
  • Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)
  • Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)
  • Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)

Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

  • Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston
  • México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara Canadá: Vancouver, Toronto

FUENTE: AFP

