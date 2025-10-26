Estados Unidos revoca visa al exdiputado Héctor Brands en medio de investigaciones financieras

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa al exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, en medio de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

Las indagaciones contra Brands se vinculan con presuntos depósitos por 27.9 millones de dólares en cuentas personales y de otras sociedades, según consta en los reportes de análisis financieros.

El exfiscal Abraham Adames señaló que al exdiputado aún no se le ha imputado cargos ni se le ha impuesto una medida cautelar, como el impedimento de salida del país, lo que podría representar un riesgo para la investigación ante la posibilidad de fuga.

Por su parte, el exfiscal Anticorrupción Omar Jaén indicó que la Embajada de Estados Unidos no ha esclarecido las razones por las cuales se le revocó la visa al exdiputado. Además, enfatizó que debe verificarse si existen constancias formales que determinen las causas o motivos específicos por los cuales no se le permitió el ingreso a ese país.