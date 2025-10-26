Director de la AAUD: "Los pataconcitos los crean los panameños irresponsables"

El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario ( AAUD ), Ovil Moreno, destacó que los llamados “pataconcitos” que se forman en la ciudad capital son generados por panameños “irresponsables” de las comunidades, y que para erradicar este problema es necesario trabajar en conjunto.

“Los pataconcitos los crean los panameños irresponsables, que no son todos, la mayoría son buenos, pero hay panameños irresponsables que crean los pataconcitos y que entonces afean la ciudad. Entonces, es un tema que hay que ver que es compartido, no solamente responsabilidad de la Autoridad de Aseo, es una responsabilidad compartida. El Estado puede invertir los millones de dólares que sean, pero si no recibimos el apoyo de la comunidad, nunca vamos a poder tener el objetivo final que tener una ciudad bella y hermosa como tenemos en nuestra ciudad de Panamá”, destacó el director.

Recolección de la basura y nuevos camiones en Panamá

Moreno también indicó, durante una entrevista en el programa Cara a Cara de Telemetro, que ya se ha iniciado una licitación para el servicio de recolección de desechos en la ciudad capital, con el objetivo de ofrecer un servicio en condiciones óptimas y renovadas.

Asimismo, señaló que se están solicitando camiones nuevos para la recolección, equipados con GPS para darles seguimiento diario en las microrutas y macrorutas.

"Los camiones van a tener un código de barra, van a tener un QR donde tomas la foto, te sale información de qué camión es, qué ruta tiene, saber si está fuera de ruta o si la está haciendo bien, cuál va a ser su frecuencia y nos va a poder notificar a nosotros que está fuera o qué es lo que está pasando, si hizo algo que no era correcto”, aseguró Moreno.

Finalmente, recordó a los usuarios, tanto empresas privadas como personas naturales, que la moratoria para regularizar su situación de morosidad con la Autoridad de Aseo estará vigente hasta el 31 de octubre.